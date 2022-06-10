Зеленского позовут на саммит НАТО в Мадриде

Украина получит приглашение на предстоящий саммит НАТО в Мадриде, однако прибудет ли на него президент страны Владимир Зеленский, неизвестно. Об этом написало издание Europa Press.

Вероятность визита Зеленского зависит от его фактической возможности покинуть страну и развития ситуации в зоне конфликта.

Постоянный представитель США в альянсе Джулианн Смит ранее заявляла, что на саммите НАТО официально объявит Россию угрозой в новой стратегической концепции. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, сообщал, что также НАТО обсудит нынешний статус КНР, ее влияние на мировую безопасность.

Другой темой саммита может стать ситуация на Украине. Столтенберг подчеркнул, что НАТО должен подготовиться к затяжному конфликту на территории этой страны.

Саммит НАТО в Мадриде пройдет с 28 по 30 июня.