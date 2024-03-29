Мир 29 марта 2024, 13:08 НАТО не станет защищать армию Франции от России на Украине — бундестаг Бундестаг: отправка войск Франции на Украину не втянет страны НАТО в конфликт Unsplash

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Аналитики парламента Германии проанализировали последствия отправки войск Франции на Украину. Они пришли к выводу, что это не сделает весь НАТО участником конфликта, а удары России по французскому контингенту не станут основанием для коллективной обороны, сообщило агентство DPA.

Отчет экспертного департамента бундестага попал в руки журналистов до официальной публикации. Аналитики заявили, что военное вмешательство Франции не нарушит нормы международного права. Страна сможет обосновать его статьей 51 Устава ООН о коллективной самообороне.

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«Если государство — член НАТО действует в одностороннем порядке, то есть не в рамках заранее принятой операции НАТО и вне структур военного командования НАТО, ни НАТО в целом, ни другие государства-партнеры НАТО не становятся сторонами конфликта», — заявил автор отчета.

Удар другой стороны, в данном случае России, по войскам члена альянса не станет основанием применения статьи пятой устава НАТО, заявили в бундестаге. В этом случае на Францию не распространится положение о коллективной обороне.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания изменить устав НАТО и распространить принцип коллективной обороны пропорционально вкладу каждого члена альянса. Он заявил о планах подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.