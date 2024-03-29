Мир 29 марта 2024, 09:16 Макрону напомнили о трагической судьбе десятков тысяч французских военных в Крыму Председатель ГС Константинов напомнил Макрону о погибших в Севастополе солдатах Unsplash

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Франция в прошлом уже отправляла свою армию на Крымский полуостров. Эта кампания обернулась гибелью десятков тысяч солдат в Севастополе, заявил РИА «Новости» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Опыт у французов имеется. Во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан. На одном только Французском кладбище в Севастополе покоится до 28 тысяч солдат и офицеров, посланных на убой Наполеоном III», — напомнил он.

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Владимир Константинов назвал действующего президента Франции Эммануэля Макрона «наполеончиком» и усомнился в том, что он способен собрать аналогичную армию. Спикер парламента предупредил, что, даже если французские военные присоединятся к украинским, в Крыму найдут место для новых могил.

Власти Франции задумали отправить на Украину группировку из двух тысяч солдат, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш предупредил о реакции России на этот шаг.