Мир 15 февраля 2024, 09:30 Стали известны планы Трампа по Украине в случае переизбрания Bloomberg: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам IMAGO / Derek French / Global Look Press

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В случае победы на президентских выборах в США осенью 2024 года Дональд Трамп начнет подталкивать киевский режим к переговорам с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы способствовать переговорам Украины и России о прекращении боевых действий», — отметил автор материала.

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По сведениям агентства, сторона Трампа намерены организовать прямую встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского сразу после победы на выборах.

«Один из советников Трампа считает, что Украина сама вернется на мирный переговорный трек в случае сокращения военной помощи от Запада», — добавили журналисты.

Окружение Трампа также намерено реформировать устав НАТО, чтобы коллективная оборона распространялась лишь на страны, которые делают соразмерные взносы в бюджет альянса.

Ранее Трамп пообещал уладить украинский конфликт в случае победы на выборах президента.