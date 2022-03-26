Байден: соблюдение принципа коллективной безопасности НАТО — «священная обязанность»
Байден назвал «священной обязанностью» выполнение принципа коллективной безопасности НАТО
США считают «священной обязанностью» выполнение пятой статьи Североатлантического договора. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Упомянутый главой США пункт предполагает соблюдение принципа коллективной обороны стран НАТО с целью обеспечения безопасности. Слова Байдена опубликовал ТАСС со ссылкой на трансляцию CNN.
Он сделал это заявление 26 марта во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Их переговоры проходили в Варшаве.
«Мы воспринимаем как священную обязанность [выполнение] статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», — сказал он.
Пятую статью Североатлантического договора считают основой всего документа. Пункт гласит, что нападение на одного из участников Альянса приравнивается к нападению на весь блок стран. Остальные члены НАТО обязаны встать на его защиту и нанести ответный удар. Статью также называют принципом, «объединяющим членов организации, обязывающим их защищать друг друга и формирующим дух солидарности».
Находясь в Варшаве, Байден также посетил переговоры с участием глав МИД Украины и США. Подробности встречи выясняются.