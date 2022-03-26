США считают «священной обязанностью» выполнение пятой статьи Североатлантического договора. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Упомянутый главой США пункт предполагает соблюдение принципа коллективной обороны стран НАТО с целью обеспечения безопасности. Слова Байдена опубликовал ТАСС со ссылкой на трансляцию CNN.

Он сделал это заявление 26 марта во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Их переговоры проходили в Варшаве.

«Мы воспринимаем как священную обязанность [выполнение] статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», — сказал он.

Пятую статью Североатлантического договора считают основой всего документа. Пункт гласит, что нападение на одного из участников Альянса приравнивается к нападению на весь блок стран. Остальные члены НАТО обязаны встать на его защиту и нанести ответный удар. Статью также называют принципом, «объединяющим членов организации, обязывающим их защищать друг друга и формирующим дух солидарности».

Находясь в Варшаве, Байден также посетил переговоры с участием глав МИД Украины и США. Подробности встречи выясняются.