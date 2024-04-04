Мир 04 апреля 2024, 09:27 НАТО на саммите в США подтвердит курс на эскалацию украинского кризиса — дипломат Посол Токовинин: на саммите НАТО страны продолжат курс на конфронтацию с Россией Thomas Trutschel/PHOTOTHEK / Global Look Press

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Очередной саммит НАТО в Вашингтоне призван закрепить стремление коллективного Запада к конфронтации с Россией и эскалации конфликта на Украине. Посол в Бельгии Александр Токовинин заявил об этом РИА «Новости».

Дипломат сказал, что о повестке будущего саммита можно судить по темам апрельской встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. По словам Александра Токовинина, они подтвердят закрепленный в стратегической концепции альянса курс на конфронтацию с Россией, эскалацию напряженности в Европе и кризиса на Украине.

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«Именно такие подходы имеется в виду подтвердить в решениях предстоящей встречи руководителей натовских государств в Вашингтоне. <…> Ничего не будет сказано о том, насколько безрассудной является заряженность НАТО на эскалацию украинского кризиса», — сказал он.

Александр Токовинин предупредил, что нагнетание обстановки чревато прямым военным столкновением ядерных держав. Однако по его мнению, вместо предотвращения катастрофы политики займутся воспеванием военного альянса, обсудят повышение оборонных расходов и борьбу с Россией.

Замминистра иностранных дел Александр Грушко объявил, что Россия ответит на любую угрозу безопасности. Он предупредил НАТО о трагических последствиях интервенции.