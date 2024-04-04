Мир 04 апреля 2024, 08:40 Натовские авантюры вытолкнут кризис на Украине за географические рамки — Грушко МИД России: украинский кризис способен выйти за свои географические рамки Vladimir Baranov/Globallook Press

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Действия даже оной страны НАТО могут привести к тому, что украинский кризис выйдет за свои географические рамки. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал замглавы МИД России Александр Грушко.

Дипломат напомнил, что французский президент Эммануэль Макрон уже во всю говорит о возможности послать войска на Украину. Страна готова идти по пути эскалации, отметил Грушко.

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«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — заявил замглавы российского министерства.

Грушко также заявлял, что Россия ответит на любую угрозу своей безопасности, исходящую от Североатлантического альянса.

Сейчас поток западной военной помощи на Украину резко сократился. Но союзники республики изо всех сил пытаются наладить поставки, «ища» снаряды по всему миру. Запад боится прорыва российской армии этим летом.