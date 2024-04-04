Мир 04 апреля 2024, 09:11 Захарова назвала истинное значение России и Украины для НАТО МИД: Украина стала инструментом НАТО в борьбе альянса против России Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

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НАТО использует Украину в качестве антироссийского инструмента. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

Главная цель Североатлантического альянса — Россия. Украина для военно-политического блока всего лишь способ борьбы с державой, указала она.

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«Это и есть подтверждение антироссийской сущности альянса. И второе — это подтверждает то, что Украину они используют как инструмент. <…> Это агрессивный блок, направленный против нашей страны, <…> которая выбрана ими целью», — подчеркнула Захарова.

Украинская армия на фоне неудач в зоне спецоперации «отыгрывается» на мирных россиянах. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные города и села. Следы кровавых терактов в России также привели к Украине. Украинские спецслужбы проводили акции по разжиганию межнациональной розни в РФ.