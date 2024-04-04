Мир 04 апреля 2024, 07:19 Россия ответит на любую угрозу своей безопасности со стороны НАТО Грушко: РФ ответит на любую угрозу безопасности со стороны НАТО Alexander Welscher/dpa / Global Look Press

Читать 360tv в

Россия даст ответ на любую угрозу своей безопасности, исходящую от Североатлантического альянса. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа», — пообещал он.

Реклама

Грушко напомнил слова президента России Владимира Путина в обращении к Федеральному собранию — он посулил «трагичные последствия» возможным интервентам.

В то же время в интервью RT замглавы МИД отметил, что сама по себе российская угроза «существует только в умах американских и западноевропейских». Враждебная политика вкупе с недружественным боевым планированием приведет к гонке вооружений, предупредил Александр Грушко. А потом, отчитываясь перед своим обществом, западные элиты заявят, что тратят деньги и прикладывают силы «для того, чтобы Россия не напала». На самом же деле искусственная линия на демонизацию России — необходимое условие выживаемости НАТО, заключил дипломат.

Ранее он уже советовал Западу не проверять готовность России к «адекватному и жесткому ответу».