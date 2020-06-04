«Началось как несчастный случай». Экс-глава MI6 рассказал свою версию происхождения коронавируса

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что коронавирус был искусственно создан в лаборатории Уханя и распространился из-за несчастного случая. В связи с этим он задался вопрос, будет ли Китай платить компенсацию за пандемию.

«Я думаю, что это началось как несчастный случай. Возникает вопрос: если Китай когда-нибудь признает ответственность, будет ли он платить компенсацию? Я думаю, что это заставит каждую страну в мире переосмыслить свои отношения с Китаем и то, как международное сообщество ведет себя по отношению к китайскому руководству», — отметил Ричард Дирлав в интервью газете Telegraph.

По словам Дирлава, он ознакомился с научным докладом профессора Ангуса Далглиша из больницы Святого Георгия в Лондонском университете и норвежского вирусолога Биргера Соренсена, в котором говорится, что коронавирус был искусственно создан китайскими учеными. Экс-глава MI6 назвал статью «очень важным вкладом в дискуссии» о происхождении вируса.

Статья Долглиша и Соренсена еще не была опубликована ни в одном научном журнале.

О том, что коронавирус был создан искусственно, говорил и президент США Дональд Трамп. Он заявлял, что американская сторона намерена установить происхождение вируса, и пригрозил Китаю последствиями. В КНР слухи о создании коронавируса отвергают.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С января вирус стал распространяться по другим странам, а 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последней информации, число зараженных по всему миру превысило 6,5 миллиона человек.