СМИ: Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о COVID-19

В состав союза «Пять глаз» входят США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия.

В документе указано, что Китай, «подвергая риску другие страны», скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя при этом высказывающихся врачей замолчать или «исчезнуть». Кроме того, Национальный комитет здравоохранения Китая якобы уничтожил доказательства наличия SARS-СоV-2 в лабораториях, а также отказывался предоставлять ученым биоматериал для создания вакцины.

В материале говорится, что Китай еще в начале декабря имел доказательства передачи коронавируса от человека человеку, однако «отрицал это до 20 января».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также подвергается в докладе критики. В тексте документа указано, что организация «закрывала глаза» на информацию о неизвестном заболевании.

Издание также отмечает, что в материалах спецслужб фигурирует группа ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии. Из материала следует, что некоторое время назад ученые собрали образцы коронавируса в пещере в провинции Юньнань, на которых было замечено поразительное генетическое сходство с COVID-19.

Исследователи создавали в лабораториях искусственные образцы, чтобы выяснить, передается ли заболевание млекопитающим, следует из доклада. Им удалось доказать заразность для человека и отсутствие вариантов лечения.

Высокопоставленный представитель США подтвердил Fox News, что данные в докладе схожи с данными американской разведки.

Но между сотрудниками спецслужб внутри альянса «Пять глаз» есть и разногласия. Так, разведка Австралии согласна с тем, что заболевание возникло на китайском рынке. Соединенные Штаты, как и большинство спецслужб союза, полагают, что вирус мог появиться в лаборатории Уханя.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американская сторона рассматривает версии о том, что коронавирус нового типа мог возникнуть в лаборатории Уханя, и намерена установить его происхождение. Глава Белого дома пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Генпрокурор американского штата Миссури даже подал иск к властям Китая из-за пандемии, которая привела к смертям и экономическим проблемам в штате.