«Власти не говорили правду»: в Китае рассказали о сокрытии масштабов вспышки коронавируса

«В то время местные власти не говорили правду. В самом начале они молчали, а потом я предположил, что заразившихся все же больше. <…> Я не верил официальным данным и продолжал настаивать на необходимости предоставить реальные цифры», — заявил Наньшань.

Он добавил, что 20 января ему нехотя сообщили о том, что на самом деле происходит. После этого эпидемиолог выступил по телевидению. Он заподозрил уханьские власти во лжи, когда на протяжении 10 дней число выявленных случаев COVID-19 в мегаполисе не менялось, тогда как в других странах каждый день фиксировали новые случаи.

Ранее Соединенные Штаты обвинили Китай в искусственном создании коронавируса и несвоевременном информировании о распространении инфекции. В сговоре с Пекином заподозрили и Всемирную организацию здравоохранения. После этого Вашингтон приостановил финансирование организации.