Мир 20 ноября 2022, 17:34 Выборы в Казахстане прошли в спокойной обстановке Генпрокуратура Казахстана: жалобы и заявления граждан в ходе выборов не поступали РИА «Новости»

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Выборы президента Казахстана прошли в спокойной обстановке. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры республики Азамат Сергазин, передал ТАСС.

«В целом электоральная кампания и непосредственно сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании реализации права на голосование не имеется», — сказал он в эфире посвященного голосованию телемарафона.

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Сергазин уточнил, с начала голосования в органы прокуратуры поступили всего три обращения, и их направили для рассмотрения по существу в МВД и территориальные избирательные комиссии.

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Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане в воскресенье, 20 ноября. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

На прошлой неделе Токаев предложил активизировать контакты казахстанских и российских спецслужб. По его словам, причина нестабильности в СНГ — это проблема согласования границ.