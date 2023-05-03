Мир 03 мая 2023, 12:57 Кремль назвал поводы для оптимизма по зерновой сделке скромными Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия заинтересована в выполнении зерновой сделки РИА «Новости»

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Россия по-прежнему заинтересована в выполнении зерновой сделки, однако имеет скромные поводы для оптимизма. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

Он сказал, что российская сторона, естественно, заинтересована в том, чтобы условия соблюдали и выполняли договоренности. Их заключили достаточно давно, еще при активации зерновой сделки, однако прогресса, по словам Дмитрия Пескова, не достигли.

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«Контакты на этот счет продолжаются. Большего сказать невозможно, потому что очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного», — сказал представитель администрации президента.

Очередной раунд переговоров о продлении зерновой сделки состоится 5 мая, объявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Во встрече примут участие заместители глав Минобороны стран, которые участвовали в договоренностях. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу усомнился в том, что ее продлят, так как требования России не исполнили.