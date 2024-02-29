Мир 29 февраля 2024, 04:45 На Украине признали ликвидацию элитного отряда ВСУ в Херсонской области Командование ВСУ заявило о гибели своей диверсионной группы в Херсонской области Официальный сайт президента Украины

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Силы специальных операций Вооруженных сил Украины признали ликвидацию своей диверсионной группы, состоящей из бойцов 73-го морского центра специальных операций, в Херсонской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ССО ВСУ.

Командование ВСУ заявило, что боевики якобы «обеспечивали отход основных сил группы после выполнения боевого задания».

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Группу украинских диверсантов ликвидировали при попытке высадиться на Тендровской косе, расположенной в Черном море.

Российский спецназ обнаружил пять приближающихся лодок боевиков, встретив противника огнем из пулеметов, минометов и противотанковых ракетных комплексов. Три из них затонули, одна успела скрыться, а последнюю прибило к берегу. Погибли до 20 диверсантов ВСУ.

Ранее КГБ Белоруссии сообщил о проникновении украинских диверсантов на территорию страны в Лельчицком районе, всех задержали.

Недавно издание Military Watch Magazine сообщило, что боеспособность элитных подразделений ВСУ подорвана острой нехваткой техники и серьезными потерями на поле боя.