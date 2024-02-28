Спецоперация 28 февраля 2024, 23:15 Группу диверсантов ВСУ уничтожили на Тендровской косе в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе, расположенной в Черном море. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

«Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый „сюрприз“ на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», — рассказал Василенко.

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Тендровская коса — это длинный узкий остров в Черном море, который находится недалеко от побережья Херсонской области и относится к ней.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News анонсировал новое контрнаступление ВСУ в 2024 году. При этом он пообещал устроить некие «сюрпризы» России на Черном море.