Мир 16 февраля 2024, 18:03 КГБ Белоруссии раскрыл подробности задержания украинских диверсантов КГБ Белоруссии: диверсантов в республику забросила СБУ РИА «Новости»

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Украинские диверсанты проникли на территорию Белоруссии в Лельчицком районе, где силовики вводили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщило БелТА со ссылкой на КГБ Белоруссии.

«Установлено, что заброска ДРГ в Белоруссию через границу организована СБУ совместно с Госпогранслужбой Украины», — рассказали в ведомстве.

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Предварительно, украинские спецслужбы провели разведку местности, добавили в КГБ. Взрывные устройства диверсанты получили перед переходом белорусской границы. Они предназначались для совершения терактов в республике и России.

В пятницу, 16 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании диверсантов. Он призвал к бдительности на фоне того, что западные страны готовят провокации, поскольку заинтересованы в поражении России. По словам белорусского лидера, они хотели бы забрать часть ее регионов, а также земли на западе республики.