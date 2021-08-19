МВФ временно отказал Афганистану в помощи

Афганистан не получит помощь от Международного валютного фонда. Ее решено приостановить из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление МВФ.

В документе отмечено, что ясного понимания в международном сообществе о признании афганского правительства нет.

«Вследствие чего страна не может иметь доступ к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ», — подчеркнули в фонде.

Афганистан должен был получить от МВФ около 400 миллионов долларов помощи на следующей неделе.

Боевики запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»* 15 августа захватили Кабул, заняв президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани бежал за границу, спустя несколько дней МИД ОАЭ подтвердил, что он находится в стране.

Первой руку талибам* протянула Турция. Ее лидер лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сотрудничества с «Талибаном»*. Последовать его примеру могут страны, где ислам является государственной религией.

В США заявили, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани больше не является политической фигурой в своей стране.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.