Турция первая протянула руку «Талибану»* и признала его власть в Афганистане. Кто следующий?

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция открыта для сотрудничества с талибами*, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев напомнил в беседе с «360», что турецкое руководство уже заявляло о готовности взять на себя контроль над аэропортом в Кабуле.

«У Эрдогана есть большое желание сделать Турцию сильной региональной державой. Он считает, что интересы страны есть и в центральной Азии, и в Афганистане», — отметил Калачев.

Кто-то должен быть «посредником»

По его словам, понятно, что кто-то должен исполнять роль посредника в отношениях нового Афганистана, в отношениях «Талибана»* с внешним миром. На эту роль, как заметил собеседник «360», также претендует и Россия.

Все те заявления, которые делал российский посол в Кабуле, были весьма комплементарны по отношению к талибам*. Собственно говоря, и наше руководство заявляет, что талибы* договороспособны Константин Калачев

Эрдогану даже проще выступать в роли посредника между новым Афганистаном под контролем талибов* и внешним миром, западными странами, считает собеседник «360». Это, по его мнению, повышает геополитическую капитализацию Эрдогана.

Турецкий лидер всерьез увлечен большой геополитической игрой, отметил Калачев. Эрдоган считает, что в роли посредника в отношениях «Талибана»* и Европы, «Талибана»* и США, «Талибана»* и НАТО, он может заработать политические очки. Политолог отметил, что не стоит забывать о том, что Турция входит в состав НАТО.

Кроме всего прочего, для Эрдогана это возможность увеличить вес и политическое влияние, считает Калачев.

Ислам — связующее звено

Примеру турецкого президента могут последовать те страны, где ислам — государственная религия, те страны, которые воспринимают талибов* как может быть радикальных, но единоверцев, считает Калачев.

«Есть Пакистан, для которого талибы* понятные, и взаимодействовать с которыми Пакистан в состоянии, есть арабские страны, те же самые Эмираты, Кувейт, Бахрейн и так далее», — отметил политолог. При этом он добавил, что многое зависит от самих талибов*, от них все-таки ждут более цивилизованного поведения, «а не того, что было в прошлый раз».

«Это тот случай, когда кому-то придется выстраивать эти отношения. Западу сложнее, потому что там другая система ценностей […], а для отдельных мусульманских стран талибы* понятны, и взаимодействие так и иначе будут пытаться устраивать», — считает Калачев.

В воскресенье, 15 августа, боевики радикального движения «Талибан»* без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Тогда появились сообщения, что глава Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.

На следующий день сотни афганцев собрались в столичном аэропорту, чтобы любым способом улететь из страны. Это вызвало хаос и панику на территории воздушной гавани. Несколько человек погибли. На территории аэропорта Кабула третий день гремят выстрелы, люди продолжают предпринимать попытки сбежать из страны от жизни по законам шариата.

Сегодня МИД ОАЭ подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находится в стране.

Представители движения «Талибан»* уже анонсировали некоторые нововведения. Среди них раздельное обучение мальчиков и девочек в школах.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.