МИД ОАЭ подтвердил, что президент Афганистана находится в стране

МИД ОАЭ подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране. До этого СМИ писали, что глава государства выехал в Узбекистан.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Объединенных Арабских Эмиратов, вместе с ним находятся члены его семьи.

В воскресенье, 15 августа талибы* без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Тогда появились сообщения, что глава Афганистана Ашраф Гани бежал за границу — в Узбекистан — на набитом деньгами вертолете. Купюр было столько много, что часть их осталась лежать на летном поле.

На следующий день сотни афганцев собрались в столичном аэропорту, чтобы любым способом улететь из страны. Это вызвало хаос и панику на территории воздушной гавани. Несколько человек погибли. На территории воздушной гавани Кабула третий день гремят выстрелы, люди продолжают принимать попытки сбежать из страны от жизни по законам шариата. Представители движения «Талибан»* уже анонсировали некоторые нововведения. Среди них раздельное обучение мальчиков и девочек в школах.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.