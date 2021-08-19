США отказались считать Гани политической фигурой Афганистана

Беглый президент Афганистана Ашраф Гани в своей стране больше не является политической фигурой. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

«Гани больше не является [политической] фигурой в Афганистане», — сказала Шерман. Цитату привело РИА «Новости».

Ранее Гани записал видеообращение для народа Афганистана. Ролик он сделал, находясь на территории ОАЭ. Во время брифинга в Госдепе Шерман попросили прокомментировать обращение беглого лидера.

Министерство иностранных дел ОАЭ уже подтвердило, что Гани находится в стране вместе с членами своей семьи. Президент выехал из Афганистана после того, как талибы* захватили власть. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Свое бегство Гани объяснил желанием прекратить бойню.

Представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим объявил войну в Афганистане оконченной. Представители движения «Талибан»* уже анонсировали некоторые нововведения, в числе которых оказалось раздельное обучение мальчиков и девочек.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.