Мужчина умышленно въехал в людей в Иерусалиме

Неизвестный водитель протаранил на машине группу полицейских в Восточном Иерусалиме. Ранения получили четыре офицера. Злоумышленника застрелили на месте преступления, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.

«Попытка автомобильного теракта совершена на въезде в район Шейх Джаррах в Иерусалиме, полицейские офицеры ранены. Террорист нейтрализован на месте», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Пострадавшие полицейские были госпитализированы. Место происшествия оцеплено. Правоохранители устанавливают личность преступника.

Волнения в Шейх Джаррах не прекращаются с начала мая. Причиной стало выселение несколько палестинских семей. Участники беспорядков нападают на сотрудников полиции, провоцируя столкновения.

Стычки происходят и между мирными жителями. Неделю назад попытка наезда на толпу людей произошла у Львиных ворот в Старом городе. Водитель был задержан.

Постепенно конфликт обострялся все больше и перерос в массированные ракетные обстрелы Израиля и Сектора Газа.