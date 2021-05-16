В ООН назвали единственный выход из палестино-израильского конфликта

Единственный выход из обострившейся ситуации на Ближнем Востоке — возврат к переговорам по созданию двух государств со столицей в Иерусалиме. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Единственный путь вперед — вернуться к переговорам с целью создания двух государств, живущих бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств, на основе соответствующих резолюций ООН, международного права и предыдущих соглашений», — приводит РИА «Новости» слова Гутерриша.

Генсек ООН призвал враждующие стороны немедленно прекратить боевые действия.

«Ракетные и минометные удары с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой стороны должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву», — добавил глава организации на заседании СБ ООН.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая после принудительного выселения палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах по решению суда. С того момента палестинские радикалы выпустили с территории сектора Газа почти три тысячи ракет в сторону Израиля. Часть из них перехватила система ПВО «Железный купол».