Выселение семей арабов в Израиле привело к уличным беспорядкам. Из сектора Газа полетели ракеты

Ожесточенные столкновения на Храмовой горе стали очередной вспышкой незатухающего конфликта между Палестинской автономией и израильтянами в Восточном Иерусалиме. Это не прекратится, пока не будет решен палестинский вопрос. Новое обострение в регионе случилось после выселения нескольких арабских семей по решению полиции.

По последним данным, в ходе беспорядков у мечети Аль-Акса на Храмовой горе пострадали 278 палестинцев. Из них 205 были госпитализированы.

Столкновения с полицией начались после того, как израильская полиция по решению суда выселила несколько арабских семей в квартале Шейх Джаррах. По данным Al Jazeera, правоохранители использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

Стычки происходят не только между палестинцами и полицейскими, но и между мирными жителями. В Сети появился ролик, на котором можно видеть, как мужчина таранит толпу людей у Львиных ворот в Старом городе. По словам автора ролика, за рулем машины был израильтянин, который специально давил палестинцев.

Следом за столкновениями на Храмовой горе последовали обстрелы Израиля со стороны сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, боевики движения ХАМАС выпустили три ракеты по южной части страны. Одна из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол». В ответ израильские военные нанесли удары по военным постам ХАМАС.

Позже появились сообщения о еще одной неудачной попытке обстрела Израиля. Ракета, по данным военных, взорвалась на территории Газы.

Пороховая бочка Ближнего Востока

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, беспорядки в Иерусалиме стали реакцией на действия полиции Израиля, которая повела себя более жестко, чем требовалось.

«Подобные столкновения периодически происходят на протяжении десятилетий. Пока не будет урегулирован вопрос Палестины, это будет продолжаться и эта рана будет кровоточить на теле Ближнего Востока», — подчеркнул собеседник «360».

Парламентарий отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какие действия могут быть предприняты сторонами. Он не исключил, что в сторону Израиля снова могут полететь новые ракеты.

«Возможны новые провокации», — подчеркнул Чепа.

Депутат напомнил, что тлеющий конфликт между Израилем и Палестиной подогревала и администрация бывшего президента США Дональда Трампа, в частности, устроив перевод посольств США из Тель-Авива в Иерусалим. Президент Палестины Махмуд Аббас предупреждал Трампа — этот шаг будет иметь катастрофические последствия для мирного процесса.

Россия, как подчеркнул Чепа, настаивает на мирном решении очередного обострения конфликта в Восточном Иерусалиме.

«Необходимо остудить головы, не предпринимать радикальных действий», — заключил он.

За последние три года столкновения Израиля и вооруженных группировок в секторе Газа происходили несколько раз, но в прошлом году на фоне пандемии коронавируса стороны проявляли меньше агрессии. Однако теперь налицо эскалация конфликта. Как отмечает The Jerusalem Post, сказалась и отмена палестинских выборов. В конце апреля голосование было решено отменить до тех пор, пока в нем не смогут принять участие жители Восточного Иерусалима.