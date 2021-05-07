Трех полицейских ранили при беспорядках в Иерусалиме

Вечером 6 мая на Храмовой горе в Иерусалиме начались волнения, которые переросли в столкновения с израильской полицией. В результате ранения получили трое правоохранителей.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Израиля.

«Многие силы полиции и пограничной полиции работают над восстановлением порядка после волнений, которые начались сегодня на Храмовой горе, во время которых сотни верующих начали грубо нарушать порядок, нападать на полицейских, бросая в них камни и предметы, в результате чего трое полицейских получили ранения», — сказано в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что на место прибыл командующий иерусалимским округом суперинтендант Дорон Турджеман. Он руководит действиями правоохранителей. На момент публикации материала полицейские сообщили, что смогли восстановить контроль над ситуацией.

Это не единственное место, где вспыхнули беспорядки — чуть ранее волнения начались в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Там полицейские задержали двух нарушителей спокойствия. Их подозревают в хулиганстве, массовых беспорядках и бросании камней в сотрудников ведомства.