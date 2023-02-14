Мир 14 февраля 2023, 02:47 Мраморное море внезапно отступило в районе Стамбула Мраморное море внезапно отступило в районе Стамбула из-за перепадов давления РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мраморное море в районе Стамбула неожиданно отступило на 15-20 метров. По словам ученых, это явление вызвали перепады давления, а не сейсмическая активность, сообщило РИА «Новости».

Местные СМИ показали видеозаписи с дронов, на которых было видно, что море отступило от берега в районе Авджылар примерно на 15-20 метров. Из-за этого этого обнажились скалы.

Реклама

Ученые авторитетной Обсерватории Кандилли поделились разъяснением ситуации. Они заверили, что это обычное метеорологическое явление, спровоцированное перепадами давления.

Реклама

Турецкие власти ранее заявили, что не менее 90 тысяч построек могут обвалиться, если в Стамбуле произойдет новое землетрясение. Город не пострадал от серии землетрясений, охвативших юго-восток страны 6 февраля.

Согласно последним данным, количество жертв землетрясений в Турции составило свыше 31 тысячи человек. Ранения получили более 80 тысяч жителей.

Собака из кинологической службы Башкирии помогла спасателям обнаружить пятерых пострадавших после землетрясения в Турции. Башкирские добровольцы нашли под завалами семью из трех человек.