Мир 13 февраля 2023, 22:12 Пес из России спас 5 человек после землетрясения в Турции Пес Торин и кинологи из Башкирии спасли пять человек после землетрясения в Турции РИА «Новости»

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Собака из кинологической службы Башкирии помогла спасателям обнаружить и спасти пятерых пострадавших после землетрясения в Турции. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение госкомитета республики по ЧС.

Добровольцы-спасатели из Башкортостана занимаются разбором завалов в городе Кахраманмараш, отмечено в сообщении. Вместе с ними работает пес по кличке Торин.

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«За эти дни было спасено пять пострадавших, двоих из них нашел Торин», — отметили в ведомстве.

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До этого сообщалось о том, что башкирские спасатели нашли под завалами семью из трех человек.

Как рассказали агентству в госкомитете по ЧС, порода Торина бордер-колли. Собака очень добрая и умная. Командировка спасателей и Торина скоро завершится.

Ранее агентство Ihlas со ссылкой на решение властей Турции сообщило, что город Нурдагы полностью снесут и отстроят заново. Этот населенный пункт находится в провинции Газиантеп на юго-востоке страны. Сейчас там завершаются поисково-спасательные работы. Разбор завалов проводят на последних восьми точках.

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По последним данным AFAD, число погибших превысило отметку в 31 тысячу.