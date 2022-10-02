Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер | 360°

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Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер

Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор Грайнер по делу о контрабанде наркотиков

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Московский областной суд рассмотрит жалобу на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков. Об этом указано в карточке дела, сообщил РЕН ТВ.

В судебной инстанции уточнили, что апелляционная жалоба на приговор, вынесенный американке за контрабанду наркотиков, поступила в Мособлсуд 30 сентября.

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Команда защиты американской баскетболистки Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда в середине августа.

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Ранее сообщалось, что Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией.

В начале августа Химкинский городской суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии. Ей назначили тюремное заключение и штраф на миллион рублей.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево при попытке ввезти в Россию гашишное масло, спрятанное в капсулу для вейпа. Во время оглашения приговора судья отметила, что 31-летняя американка признала свою вину.

Наркотики

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