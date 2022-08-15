Защита осужденной за контрабанду наркотиков Грайнер подала апелляцию на приговор суда

Команда защиты американской баскетболистки Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда, сообщила «Известиям» ее адвокат Мария Благоволина. Спортсменку осудили за контрабанду наркотиков.

В начале августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии. Помимо тюремного заключения, спортсменку оштрафовали на миллион рублей. Изначально гособвинение запрашивало для баскетболистки 9,5 года тюрьмы.

Олимпийскую чемпионку по баскетболу в составе сборной США задержали в феврале в аэропорту Шереметьево при попытке ввезти в Россию гашишное масло, спрятанное в капсулу для вейпа. Спортсменка признала свою вину, отметив, что «собиралась впопыхах».

Ранее президент США Джо Байден назвал неприемлемым приговор американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Он считает решение суда ошибочным.