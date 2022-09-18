Мир 18 сентября 2022, 23:38 Поделиться Telegram

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Viber Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией — CNN CNN: Байден не смог объяснить родственникам Грайнер и Уилана требования России по обмену Pxhere.com

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Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам осужденных в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования российской стороны по обмену заключенными. Об этом сообщил CNN со ссылкой на супругу Грайнер Шерил.

По словам женщины, она не услышала на встрече ободряющих новостей. Шерил добавила, что не думает, «что они до конца разобрались, чего именно хочет Россия для заключения обмена».

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Белый дом, как указала Шерил, действительно намерен вернуть американцев. Встреча Байдена с родственниками заключенных подтвердила это, отметила женщина.

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Американский лидер 16 сентября принял в Белом доме родственников Уилана и Грайнер.

В начале августа Химкинский городской суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии. Помимо тюремного заключения, спортсменку оштрафовали на миллион рублей.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево при попытке ввезти в Россию гашишное масло, спрятанное в капсулу для вейпа. Во время оглашения приговора судья отметила, что 31-летняя американка признала свою вину.

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