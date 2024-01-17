Мир 17 января 2024, 02:53 Мощные взрывы прозвучали в Одессе РИА «Новости»

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Серия мощных взрывов прозвучала в Одессе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский телеканал Frеедом.

«Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе БПЛА в регионах, где объявлена тревога», — отметил телеканал.

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Подробности еще уточняются. Воздушную тревогу объявили в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины. Сигнал воздушной тревоги звучал не только в регионе, но и на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Взрывы прозвучали и в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Терехов. До этого ракетные удары нанесли по харьковским промышленным объектам неделю назад, произошел пожар. Сами объекты в результате атаки получили повреждения. Сирены не включали.