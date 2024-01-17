17 января 2024, 00:59
Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины
Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua»
«Сообщают о взрывах в Днепропетровской области», — отметил канал.
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Других подробностей не привели.
В регионе объявили воздушную тревогу. Ее сигнал также звучит на подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее глава городской администрации Игорь Терехов сообщил, что по объектам Харькова нанесли ракетный удар. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях.
До этого днем 16 января на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, а потом и в остальных областях.
Взрывы
Украина
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