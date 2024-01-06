Важное 06 января 2024, 10:35 Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины «Страна»: воздушную тревогу объявили по всей Украине РИА «Новости»

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Украинские власти объявили воздушную тревогу во всех областях страны. Об этом сообщило издание «Страна».

В субботу, 6 января, дважды объявляли воздушную тревогу в Харьковской области. Сирены были слышны в Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

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Ночью в Днепропетровске горело автотранспортное предприятие. Информацию о площади возгорания украинские журналисты не приводили.

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