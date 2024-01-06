06 января 2024, 10:35
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
«Страна»: воздушную тревогу объявили по всей Украине
Украинские власти объявили воздушную тревогу во всех областях страны. Об этом сообщило издание «Страна».
В субботу, 6 января, дважды объявляли воздушную тревогу в Харьковской области. Сирены были слышны в Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
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Ночью в Днепропетровске горело автотранспортное предприятие. Информацию о площади возгорания украинские журналисты не приводили.
Российские военные усилили удары по украинской военной инфраструктуре после теракта Белгороде, который произошел 30 декабря.
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Украина
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