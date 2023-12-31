31 декабря 2023, 12:53
Пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Хмельницкой области
Объект критической инфраструктуры загорелся в Хмельницкой области Украины
В Хмельницкой области произошел пожар на одном из объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили сотрудники областной военной администрации в Telegram-канале.
Там добавили, что возгорание ликвидировали. При этом власти не уточнили, где именно располагается объект, на котором произошел пожар.
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Утром 31 декабря загорелся объект критической инфраструктуры в Киевской области, сообщил начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко. Огнеборцы справились с возгоранием.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько дней назад сообщил о взрывах на промышленных и военных объектах Украины. Тогда военачальник не привел других подробностей случившегося.
Ночью и утром 29 декабря на всей территории страны объявляли воздушную тревогу. СМИ сообщали о взрывах во Львове, Харькове, Киеве, Одессе и подконтрольном украинским властям Запорожье.
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