Мир 31 декабря 2023, 12:53 Пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Хмельницкой области Объект критической инфраструктуры загорелся в Хмельницкой области Украины Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/globallookpress

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В Хмельницкой области произошел пожар на одном из объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили сотрудники областной военной администрации в Telegram-канале.

Там добавили, что возгорание ликвидировали. При этом власти не уточнили, где именно располагается объект, на котором произошел пожар.

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Утром 31 декабря загорелся объект критической инфраструктуры в Киевской области, сообщил начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко. Огнеборцы справились с возгоранием.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько дней назад сообщил о взрывах на промышленных и военных объектах Украины. Тогда военачальник не привел других подробностей случившегося.

Ночью и утром 29 декабря на всей территории страны объявляли воздушную тревогу. СМИ сообщали о взрывах во Львове, Харькове, Киеве, Одессе и подконтрольном украинским властям Запорожье.