Мир 29 марта 2023, 09:40 Сотни верующих собрались на молебен в Киево-Печерской лавре УПЦ сообщила о сотнях верующих, собравшихся на молебен в Киево-Печерской лавре РИА «Новости»

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Сотни верующих Украинской православной церкви собрались утром 29 марта на молебен в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УПЦ.

Ранее дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщила о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ. Договор был бессрочным.

Монахам предписали покинуть монастырь до 29 марта. По словам наместника лавры митрополита Павла, эти действия являются незаконными. Он подчеркнул, что братия не будет уходить с территории монастыря.

Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием пытались урегулировать вопрос и 20 марта прибыли к офису президента Украины Владимира Зеленского. Но он отказался их принять.

Накануне, 28 марта, стало известно, что папа римский Франциск готов стать посредником в переговорах между Православной церковью Украины и канонической Украинской православной церковью.