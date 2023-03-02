Мир 02 марта 2023, 11:05 Момент столкновения поездов в Греции попал на видео Столкновение двух поездов в Греции сняли на видео YouTube

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Пассажирский и грузовой поезд столкнулись в Греции, жертвами катастрофы стали не менее 40 человек. В социальных сетях появилось видео момента аварии.

На кадрах видно, что небо озарила огромная вспышка от взрыва. ЧП произошло в ночь на 1 марта на железнодорожном участке между Афинами и Салониками.

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Министр транспорта Греции Костас Караманлис после аварии подал заявление об отставке. Он объяснил, что нынешнее правительство получило в наследство железную дорогу, которая не отвечает требования нынешнего времени, а его уход с поста связан с чувством ответственности.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в стране трехдневный траур по жертвам катастрофы с 1 по 3 марта. Все праздничные мероприятия отменены, с муниципальных зданий приспустят государственные флаги.

Вину за происшествие на себя взял начальник станции в Ларисе. Он сказал, что по ошибке направил два поезда по одному пути, что в итоге привело к лобовому столкновению.