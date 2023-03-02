Мир 02 марта 2023, 00:44 Начальник станции признал свою вину в крушении двух поездов в Греции ERT: начальник станции Лариса признал вину в лобовом столкновении двух поездов в Греции Pixabay

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Начальник станции Лариса, арестованный за крушение двух поездов в Греции, признал свою вину. Он сообщил, что совершил ошибку, отправив составы по одному и тому же пути навстречу друг другу, сообщило общественное телевидение ERT.

«Я совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, что и грузовой, идущий из Катерини», — сказал железнодорожник.

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Начальнику станции 56 лет, он занял свой пост месяц назад. После его ареста следствие не завершилось, так как материалы не полностью собраны. Мужчине предъявлены обвинения по нарушению безопасности перевозок, в результате которого погибли люди. Следствие планирует возбудить в отношении начальника станции уголовные дела за убийство нескольких человек по неосторожности и нанесении травм по неосторожности.

По последним данным, в столкновении, которое произошло около полуночи 1 марта, погибли 36 и ранены 130 человек. Из числа последних 72 пассажира госпитализированы. Пассажирский поезд следовал по маршруту Афины — Солоники, в вагонах находились 342 человека и 10 сотрудников железной дороги. Поезд шел со скоростью 150 километров в час на протяжении 25 километров.