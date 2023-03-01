Мир 01 марта 2023, 16:52 Трехдневный траур объявили в Греции из-за катастрофы на железной дороге Премьер Греции Мицотакс объявил трехдневный траур из-за катастрофы на железной дороге YouTube

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Трехдневный траур объявили в Греции в память о жертвах железнодорожной катастрофы. Решение принял премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, сообщила его пресс-служба.

ЧП произошло в среду в 200 километрах от Афин: рядом со станцией Эвангелизмос два поезда столкнулись на путях. В результате катастрофы погибли 36 человек, еще 66 доставили в больницу.

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«С 1 по 3 марта в Греции объявляется национальный траур. Все праздничные массовые мероприятия отменены, на всех общественных зданиях приспустят флаги», — уточнили в пресс-службе греческого премьер-министра.

Федерация машинистов Греции сообщала, что трагедия могла произойти из-за технической неисправности системы сигнализации и контроля движения на железнодорожных путях.

Глава ведомства уточнял, что в стране уже многие годы не работают электронные системы, машинисты управляют транспортом при помощи радиопереговоров.