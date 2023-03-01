Мир 01 марта 2023, 17:54 Министр транспорта Греции подал в отставку после железнодорожной катастрофы Министр транспорта Греции Караманлис подал в отставку после аварии на железной дороге YouTube

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Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после аварии на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба греческого правительства.

По его словам, кабинет министров получил в наследство железнодорожную инфраструктуру, не соответствующую требованиям XXI века.

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«За прошедшие 3,5 года мы сделали все возможное, чтобы изменить эту реальность. Однако наших усилий оказалось слишком мало, чтобы предотвратить катастрофу. Для нас всех, в том числе для меня лично, это крайне тяжело», — сказал Караманлис.

Министр подчеркнул, что после такой аварии невозможно делать вид, словно ничего не произошло.

«Я считаю правильным, чтобы люди полностью доверяли нашей политической системе. Это называется словом „ответственность“. Именно по этой причине я покидаю свой пост», — добавил он.

В ночь на 1 марта пассажирский и грузовой поезда столкнулись между Салониками и Афинами. Жертвами катастрофы стали 36 человек.

Власти Греции объявили в стране трехдневный траур в память о жертвах аварии.