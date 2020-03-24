МОК: решение о переносе Олимпиады еще не принято
Реакцию Паунда на оглашенную накануне позицию Международного олимпийского комитета прокомментировал для РИА «Новости» источник в организации.
«Каждый член МОК имеет право интерпретировать решение исполкома МОК, которое было объявлено вчера», — подчеркнул он.
Сам Ричард Паунд в интервью изданию USA Today заявил, что Олимпийские игры перенесут на 2021 год. Якобы об отсрочке соревнований уже известно.
Олимпиада в Токио должна начаться 24 июля. Ее закрытие запланировано на 9 августа. От участия в Играх уже отказались некоторые страны. Просят перенести соревнования и американцы. Российские атлеты ставить крест на главном спортивном событии года пока не спешат: вспышка эпидемии в мире не впервые, до коронавируса были и другие заболевания, в том числе оспа и грипп.