Американцы попросили перенести Олимпиаду в Токио

Американский Олимпийский комитет призвал перенести Игры в Токио 2020 года. Сами спортсмены боятся не только коронавируса, но и того, что не успеют подготовиться к соревнованиям из-за карантина.

В Олимпийском комитете США поблагодарили 1780 спортсменов сборной, которые высказали свое мнение.

«Наш самый важный вывод… состоит в том, что даже если нынешние серьезные проблемы в сфере здравоохранения могут быть смягчены к концу лета, серьезные сбои в условиях тренировок, в допинг-контроле и процессе квалификации не могут быть преодолены удовлетворительным образом», — процитировало РИА «Новости» заявление Олимпийского комитета США.

По мнению функционеров, лучше всего сейчас отложить Олимпийские игры. Поэтому американцы призвали Международный олимпийский комитет (МОК) принять все необходимые меры для обеспечения безопасных и справедливых Игр.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Из-за распространения коронавируса большинство крупных соревнований перенесли или приостановили. В МОК сказали, что окончательное решение объявят через четыре недели. Глава международного комитета Томас Бах подчеркнул, что вариант с отменой Игр не рассматривается.

В Японии, по последним данным, около 1,1 тысячи заразившихся коронавирусом. Погибших — 42. Эти данные не включают 712 случаев заражения пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в Японии в прошлом месяце.