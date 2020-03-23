Несколько стран заранее отказались от Олимпиады в Токио. Но россияне верят, что она состоится

Олимпийские комитеты Канады и Австралии, не дожидаясь решения МОК, отказались от участия в летних Играх в Токио. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ допустил, что Олимпиаду могут перенести из-за коронавируса. Российские спортсмены рассказали «360», почему пока рано ставить крест на главном спортивном событии.

Канада и Австралия приняли решение в связи с пандемией коронавируса. Олимпийские комитеты боятся за жизнь и здоровье спортсменов. В своихзаявлениях они попросили перенести Олимпийские игры на 2021 год.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также заявил о возможности переноса Олимпиады.

«Если бы меня спросили, можем ли мы провести Олимпиаду в данный момент, я бы сказал, что мир сейчас к этому не готов», — передает его слова Kyodo News.

Премьер также надеется провести переговоры по этому вопросу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. «Важно, чтобы не только наша страна, но и все другие страны-участницы могли принять участие в Играх, будучи полностью подготовленными», — сказал Абэ.

Спортсмены хотят играть

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Канада и Австралия рано приняли решение о снятии. Нужно было дождаться решения МОК. К тому же это не первая вспышка эпидемии в мире. До коронавируса были разные гриппы и оспы.

«Я думаю, что решение о снятии страны с Олимпиады принимает руководство. А если спросить мнение спортсменов, то они будут категорически против переносов и прочего. Спортсменов интересует участие в Олимпийских играх. Это мечта каждого спортсмена», — заявил Тихонов «360».

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков также считает, что Австралия и Канада немного поспешили. Страны можно понять, они пытаются защитить своих граждан. Однако до Олимпиады еще много времени.

«Игры будут в конце июля, а сейчас март. Еще четыре месяца для принятия решения. По-настоящему хорошим спортсменам на подготовку нужно максимум два месяца», — подмечает Волков.

Можно было еще один-два месяца подождать и понаблюдать за происходящим.

Запустить цепную реакцию отказов

Отказ Канады и Австралии отчасти похож на попытку давления на МОК, чтобы он поскорее принял решение о переносе Игр. Это вряд ли подействует. Давление могло бы сработать, если бы следом начали отказываться такие крупные страны, как Россия и США. Александр Тихонов сомневается, что они так поступят.

«России нужно дождаться решения МОК. Это все-таки главенствующая организация в спортивном отношении», — подчеркивает спортсмен.

Что до отмены Олимпийский игр, то тут чемпион Тихонов считает единственным приемлемым вариантом перенос Игр на месяц-полтора. На осень — максимум, но не на год.

Волейболист Александр Волков уверен: Россия найдет свой путь, даже если Олимпиаду закроют. Если в стране все будет хорошо, то может проведут какие-то соревнования. Пусть и обособленные, но зато спортсмены не будут стоять на месте.

МОК считает, что пока говорить об отмене Игр рано. В Японии ситуация с коронавирусом улучшается. Это дает надежду на стабилизацию положения к концу июля.

Летние Олимпийские игры-2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа.