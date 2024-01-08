Мир 08 января 2024, 08:38 «Мое глубокое убеждение». Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал освободить их Глава ДНР Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев Nekrasov/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress

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Одесса и Николаев — русские города, и их необходимо освободить. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он напомнил, что Одессу основала Екатерина II в 1794 году.

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«Русский это город? Конечно, русский», — рассудил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что земли Николаевской области удалось отбить у Крымского ханства, вассала Османской империи, во время русско-турецких войн. Он призвал исправить ошибки с принадлежностью Одессы и Николаева.

«Эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение», — подчеркнул Денис Пушилин.

Он указал на то, что о принадлежности Одессы России в декабре четко заявил президент РФ Владимир Путин.

После этих слов российского лидера британские СМИ предположили, что Одесса может быть следующей территорией, которая перейдет под контроль ВС РФ.

Кстати, то, что Одесса исторически является русским городом, признал бывший помощник министра обороны Соединенных Штатов по вопросам международной безопасности Час Фриман. Он отметил, что «Путин прав».