Мир 05 января 2024, 02:02 Британцы выяснили, какой крупный город перейдет под контроль ВС РФ в 2024 году Sky News: Россия перейдет в наступление и возьмет Одессу РИА «Новости»

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Вероятнее всего, в 2024 году Россия перейдет в наступление и возьмет под контроль все черноморское побережье Украины. Такой прогноз дал британский телеканал Sky News.

По данным издания, Запад устал от украинского конфликта. На фоне этого российский президент Владимир Путин дал распоряжение о наступлении. Недавно лидер РФ назвал Одессу русским городом, что может быть сигналом. Именно этот город может оказаться следующим в списке побед российский войск.

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«Недавно он (Владимир Путин — прим. ред.) назвал Одессу „русским городом“, что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина», — отметили авторы статьи.

Решающее значение в конфликте за дронами и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В то время, как Украине нужна поддержка Запада, российская промышленность активно работает, подытожили британские журналисты.

В декабре 2022 года российские войска взял под контроль Марьинку. Освобождение города поможет в защите Донецка от обстрелов ВСУ и даст более широкий оперативный простор.