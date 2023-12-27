Мир 27 декабря 2023, 08:04 Экс-советник Пентагона назвал Одессу русским городом Экс-советник Пентагона Фриман признал Одессу исторически русским городом Unsplash

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Исторически Одесса — русский город, признал бывший помощник министра обороны Соединенных Штатов по вопросам международной безопасности Час Фриман. Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных», — подтвердил Фриман.

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Он добавил, что именно с массового убийства русскоязычного населения началась гражданская война на Украине.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции и прямой линии 14 декабря назвал Одессу русским городом.Ранее, в октябре, он заявлял, что этот город — «русский и чуть-чуть еврейский».

О том, что при необходимости российские войска могут взять под контроль Одессу, как и Харьков, предупреждал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, эти города «никогда не были частью Украины».

На днях возможную потерю Одессы и Харьковской области Украине предрекли сербские СМИ.