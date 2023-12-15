Эксклюзив 15 декабря 2023, 00:07 Орки и неудобные вопросы. В чем кардинальное отличие Путина от Зеленского Директор ЦЭИСК Апхаидзе: между Путиным и Зеленским есть кардинальное отличие

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Президент России Владимир Путин выигрывает информационную войну у лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, это видно по новостным лентам. Прямую линию с российским главой смотрели во всем мире, в том числе на Украине. Главный рупор украинского народа Алексей Арестович сделал важные замечания по поводу выступления Путина, признав его превосходство над украинским президентом. Об этом Аксинья Гурьянова на стриме «360» поговорила с директором Центра исламских исследований Кавказа Шотой Апхаидзе и экспертом Бюро военно-политического анализа Владимиром Ераносяном

Братья против орков

Арестович отметил, что Владимир Путин отвечал на вопросы на пресс-конференции на желто-синем фоне, а если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном фоне — его бы уже сожгли. Также политик отметил разное отношение к противнику у россиян и украинцев. Президент РФ называет украинцев братьями и единым народом, а на Украине русских называют свиньями и орками. Экс-советник главы офиса украинского президента отметил, что Путин легко отвечает на неудобные вопросы, а украинцы закрывают глаза на правду.

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Директор Центра исламских исследований Кавказа Шота Апхаидзе заявил, что Арестович «не первый и не последний» украинский политик, который осознал реальность. Есть кардинальное отличие между российским и украинским лидерами.

«Здесь на самом деле суверенный лидер суверенного государства, а там — марионеточник, клоун, который сам не знает, чего хочет, в чью игру он играет и чьим интересам он служит. Заявление Арестовича — еще одно доказательство тому, что Зеленский остается в одиночестве со своими лоббистами, которые преследует только одну цель — проливать кровь украинцев и продать как можно больше оружия, заработать как можно больше денег», — заявил эксперт.

У Арестовича есть поддержка. Считается, что его поддерживает «братва», он не зависит от Зеленского. Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян заявил, что у экс-советника есть и другие источники финансирования.

«Его республиканская партия Соединенных Штатов в какой-то степени поддерживает», — добавил Ераносян.

Русские города

Кроме прочего, Путин на пресс-конференции недвусмысленно заявил, что Одесса и Харьков — это русские города. Апхаидзе отметил, что это тоже демонстрирует превосходство российского президента. Верховный главнокомандующий не планирует останавливаться, заключил эксперт.

«Президент Российской Федерации как верховный главнокомандующий, который руководит страной, руководит армией, он не собирается останавливаться и до конца все эти русские города он будет освобождать и присоединять к России. Вот о чем это говорит. И пока Путин не одержит тотальную победу, он не остановится», — заявил Апхаидзе.