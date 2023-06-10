10 июня 2023, 18:42
Многоэтажное здание прибило к берегам Одессы из Херсона
«Украина.ру» показала видео с приплывшим многоэтажным зданием к Одессе из Херсона
Трехэтажное здание приплыло к берегам Одессы после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. На опубликованных кадрах его качало на волнах рядом с берегом, сообщило издание «Украина.ру».
«Последствия наводнения: из Херсона к берегам Одессы приплыло многоэтажное здание», — указали в публикации.
Масштабное наводнение в Херсонской области произошло после частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела ВСУ в ночь на 6 июня. Из затопленных населенных пунктов Херсонской области эвакуировали более шести тысяч жителей. Среди эвакуированных — 235 детей и 81 житель с инвалидностью.
Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 1,7 тысячи человек расселили в пункты временного размещения, 32 жителя региона отправили в больницу. Предварительный ущерб, который понесла Херсонская область из-за теракта на Каховской ГЭС, оценили в 11,5 миллиарда рублей.
Президент России Владимир Путин назвал варварской атаку украинских властей на Каховскую ГЭС в Херсонской области. Он отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Одесса
Разрушение Каховской ГЭС
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