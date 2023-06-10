Происшествия 10 июня 2023, 15:47 Предварительный ущерб от прорыва Каховской ГЭС оценили в 11,5 млрд рублей Алексеенко: нанесенный Херсонщине разрушением Каховской ГЭС ущерб составил 11,5 млрд руб. РИА «Новости»

Читать 360tv в

Предварительный ущерб, нанесенный Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС, оценили в 11,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Предварительный расчет ущерба <…> измеряется колоссальной суммой в 11,5 миллиарда рублей», — написал Алексеенко.

Реклама

По его словам, нацисты нанесли ущерб инфраструктуре области, разрушив соцобъекты, дороги, коммунальные сети.

Глава правительства региона подчеркнул, что эта цифра может быть «далеко не окончательной».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС. Он обратил внимание на появление множества инсинуаций, что Россия якобы сама подорвала важнейший объект.

Заявление дипломата прокомментировал в эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин, отметив, что идеология заставляет западных политиков отрицать очевидные вещи, что выглядит нелепо.