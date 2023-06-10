Общество 10 июня 2023, 10:19 Более 6 тысяч жителей Херсонской области эвакуировали из затопленных населенных пунктов Сальдо сообщил об эвакуации более 6 тысяч человек из затопленных регионов Херсонщины РИА «Новости»

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Более шести тысяч жителей, в числе которых 235 детей, эвакуировали из затопленных населенных пунктов Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«На утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировали более 6000 человек», — написал Сальдо.

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Он уточнил, что среди эвакуированных 235 детей и 81 житель с инвалидностью.

По словам Сальдо, уже более 1,7 тысячи человек расселили в пункты временного размещения, 32 жителя региона доставили в больницу.

К ликвидации последствий разрушения верхней части плотины Каховской ГЭС привлекли 795 человек и 344 единицы техники. Врио губернатора подчеркнул, что проведению эвакуации мешают постоянные обстрелы со стороны украинских боевиков.