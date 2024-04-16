Мир 16 апреля 2024, 09:17 «Много раненых». Подпольщик рассказал о судьбе французских наемников в Славянске Подпольщик Лебедев: раненых в Славянске французских наемников увезли в Павлоград Unsplash

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Наемники из Франции пострадали при ударе Вооруженных сил России по Славянску в занятой Украиной части ДНР. Иностранцев эвакуировали на лечение в Павлоград, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

«Прилет был не в саму „располагу“, которую сделали в музыкальной школе, а рядом с ней, оттого много раненых. Скорее всего, французов увезли в Павлоград», — сказал он.

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Сергей Лебедев сообщил, что в Славянск приехали машины скорой помощи из Павлограда, который находится почти в 200 километрах, на территории Днепропетровской области. Иностранные наемники в момент удара находились вместе с артиллеристами Вооруженных сил Украины. По словам подпольщика, французы привезли самоходные артиллерийские установки Caesar.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска получили новую партию САУ Caesar и пустили ее в ход. По его словам, ВСУ устроили массированные обстрелы, не экономя боеприпасы.